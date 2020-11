Echouafni : “On conserve la même dynamique, le même niveau”

Les Féminines du PSG ne s’arrêtent plus ! Face à Fleury, en marge de la 7e journée de D1 Arkema, les Parisiennes ont enchaîné un cinquième succès de suite (4-0). Après la rencontre, Olivier Echouafni était très satisfait de la prestation de ses joueuses comme il l’a confié sur le site officiel du club.

“La série continue ! Elle est très belle. Nous n’avons pas encaissé de but depuis la première journée. Depuis, on est dans une phase ascendante, on n’arrête pas de marquer, et on est plutôt solide, explique Echouafni. Il y a malgré tout un peu de frustration car au vu du grand nombre d’occasions que l’on s’est créées aujourd’hui, le ratio aurait pu être plus élevé. Après, mes joueuses ont fait preuve d’une grande application. Elles se sont rendues le match facile en marquant rapidement, constate encore Echouafni. Quinze de nos joueuses étaient parties lors de la trêve internationale, il était donc difficile de trouver le bon équilibre. Celles qui sont restées avec nous ont très bien travaillé, et certaines d’entre elles ont eu du temps de jeu aujourd’hui, ce qui leur a permis de se montrer. On conserve la même dynamique, le même niveau.“