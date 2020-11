Espoirs – La France s’impose contre la Suisse (3-1), Dagba exclu

Ce soir l’équipe de France Espoirs affrontait la Suisse dans le choc de la dernière journée des qualifications à l’Euro 2021. Déjà qualifiées, les deux équipes s’affrontaient afin de s’offrir la première place et être tête de série lors du tirage au sort de la phase de poules de la compétition. Et dans cette optique, les deux équipes se rendent coup pour coup dès le début du match. Les Suisses se procurent la première occasion dès la première minute avant que les Espoirs français répondent par l’intermédiaire d’Amine Gouiri (4e). Les Bleuets vont ensuite prendre le contrôle du match, Odsonne Edouard étant proche d’ouvrir le score à la 17e. Mais ce n’est que partie remise pour le titi parisien qui va s’offrir un doublé en cinq minutes (18e, 23e) pour placer les Espoirs français en tête de son groupe. Edouard va même trouver le poteau quatre minutes seulement après son deuxième but (27e). La Suisse va petit à petit reprendre la main dans ce match juste avant la mi-temps, mais sans dangerosité. Les Espoirs Français rentrent donc aux vestiaires sur ce score de 2-0.

Le match reprend sur une action franche de la Suisse, suivi par une belle occasion de Jeff Reine-Adelaïde (57e). Mais très rapidement, la France va se retrouver à dix contre onze. Colin Dagba – une nouvelle fois titulaire ce soir – va être expulsé (59e) à cause d’une charge avec le coup sur un Suisse. Pour cette action, il reçoit un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion. Dagba sera d’ailleurs suspendu pour le premier match de l’Euro 2021. Malgré cette expulsion, les Espoirs français continuent de dominer le match même s’il n’arrive pas à se montrer dangereux. C’est même la Suisse, contre le cours du match qui va marquer en toute fin de rencontre (2-1, 88e). Avec ce but, c’est la Suisse qui reprend la tête du groupe et le statut de tête de série. Mais Kolo Muani, entré en cours de match va redonner deux buts d’avance aux Bleuets (3-1, 91e). Plus rien ne sera marqué, la France s’impose avec deux buts d’écart, ce qui lui permet d’être tête de série au prochain Euro.