Espoirs – La France surclasse le Liechtenstein (0-5), Dagba buteur

L’Equipe de France Espoirs jouait ce soir contre le Liechtenstein dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2021 de la catégorie. Avec une victoire, les Bleuets étaient qualifiés pour la phase finale de la compétition continentale. Et contre la petite équipe liechtensteinoise, c’est Colin Dagba qui a ouvert les hostilités. Le latéral droit parisien, trouvé dans la surface par Faivre, trouve le petit filet opposé du gardien liechtensteinois (0-1, 3e). Colin Dagba a marqué son premier but avec les Espoirs français et son premier but en professionnel tout court. Passeur sur le but de Dagba, Romain Faivre va très rapidement doubler la mise sur corner joué à ras de terre par Guensouzi (0-2, 5e). Les Espoirs, qui dominent complètement la rencontre, vont tripler la mise sur un nouveau corner. Sur un centre de Guendouzi, Odsonne Edouard rate le ballon mais c’est un Liechtensteinois qui propulse le ballon au fond des filets (0-3, 17e). Les Bleuets vont poursuivre leur domination en seconde période, s’offrant même un quatrième but sur un coup franc direct de Jeff Reine-Adélaïde (0-4, 57e). Lihadji va encore une fois alourdir le score le score à 10 minutes de la fin pour offrir une très belle victoire et la qualification à l’Euro 2021 aux Espoirs. Titulaire et buteur, Colin Dagba a joué tout le match.