Fabregas : “On savait qu’ils pensaient beaucoup à Leipzig”

Remplaçant au coup d’envoi, Cesc Fabregas est entré à la mi-temps et a complètement changé la physionomie du match. Passeur décisif sur le deuxième but de Volland, il a également transformé le penalty de la victoire ce soir face au PSG (3-2). Le milieu de terrain espagnol qui s’est félicité de la belle réaction de son équipe.

“Est-ce qu’on pensait tout renverser à la mi-temps ? C’était difficile à ce moment-là, mais on espérait que si on marquait un but alors la confiance allait changer de camp. On savait qu’ils pensaient beaucoup à Leipzig, et on se disait qu’ils allaient peut-être baisser une agressivité en deuxième période, assure Fabregas au micro de Téléfoot. C’est un bon résultat et un bon match de notre part. […]Et quand je joue, c’est important pour moi de faire ce que j’ai fait aujourd’hui. Pour ma confiance et mon mental, ce match me fera très bien, c’est sûr.“