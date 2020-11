Féminines – Le PSG affrontera le Gornik Leczna en 16es de finale de l’UWCL

Aujourd’hui à 12h, le tirage au sort des 16es de finale de l’UEFA Women’s Champions League avait lieu. À cette occasion, les Féminines du PSG étaient placées dans les équipes de tête de série (les 16 clubs au plus fort coefficient). Et pour ces matches sur format aller-retour, le club de la capitale affrontera le Gornik Leczna (Pologne). Pour leur première rencontre, les Rouge et Bleu affronteront le club polonais à l’extérieur le mercredi 9 ou le jeudi 10 décembre. Le match retour aura lieu en France le mardi 15 ou le mercredi 16 décembre. Pour rappel la saison passée, les Parisiennes s’étaient inclinées en demi-finale de la compétition face à l’Olympique Lyonnais (0-1).

Les affiches des 16es de finales de l’UEFA Women’s Champions League