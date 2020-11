Féminines – Le PSG s’impose largement face à Fleury (4-0)

En ce dimanche midi, les Féminines du PSG recevaient – au Stade Georges Lefèvre – le FC Fleury 91, à l’occasion de la 7ème journée de D1 Arkema. Les Parisiennes avaient pour objectif de remporter ce derby francilien afin de poursuivre leur série de victoire et surtout de rester au contact du leader, l’Olympique Lyonnais (21 pts), vainqueur face à Montpellier hier soir (5-0). Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien, Olivier Echouafni, avait composé son équipe en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Kadidiatou Diani, Sandy Baltimore et Marie-Antoinette Katoto (qui fête ses 22 ans). Ramona Bachmann faisait son retour à la compétition (entré en jeu à la 69e). Malade, Dudek était remplaçante. De son côté, Nadia Nadim, qui a enchaîné avec le Danemark lors de la trêve internationale, avait été laissée au repos.

Après avoir dominé le début de match, les Parisiennes ont logiquement ouvert le score par l’intermédiaire de Marie-Antoinette Katoto de la tête (1-0, 8e), servie par Kadidiatou Diani. Quelques minutes plus tard, la numéro 9 parisienne était proche du doublé mais la gardienne du FCF91 – Heil – s’est interposée (23e). Par la suite, Diani et Luana (27e) ne sont pas parvenues à marquer le second but des Rouge et Bleu tandis que la tentative de Däbritz (30e) a frôlé le poteau de la gardienne de Fleury. À force de pousser, les Parisiennes ont fini par marquer le deuxième but. Sur un service de Baltimore, Diani a parfaitement croisé sa frappe (2-0, 35e). Sérieuses et appliquées, les Féminines du PSG ont logiquement regagné les vestiaires sur le score de 2-0.

Dès le retour des vestiaires, Endler a réalisé un bel arrêt face à Diaz (46e). Katoto a répondu à cette occasion dans la foulée, mais sa tête a touché le poteau (53e). Quelques minutes plus tard, la capitaine parisienne, Paredes, a marqué le troisième but de la tête, après un centre déposé par Däbritz (3-0, 58e). À un quart d’heure de la fin, Katoto a profité d’une énorme erreur de la gardienne du FCF91 pour marquer son deuxième but de la journée (4-0, 75e). Les Féminines du PSG (2e, 19 pts, +20) s’imposent 4-0 dans ce derby francilien et reviennent à deux points de l’Olympique Lyonnais (22 pts, +22). Les deux équipes se rencontreront le 20 novembre prochain au Parc des Princes.

Féminines PSG / FC Fleury 91 (4-0)

7ème journée de D1 Arkema – Dimanche 1er novembre à 12h45 au Stade Georges Lefèvre – Diffuseur : Canal Plus Sport – Arbitre : Laur Charlene. Buts : Katoto (8e, 75e), Diani (35e), Paredes (58e). Avertissements : Grabowska (68e), Morroni (90e+2).

XI du PSG (4-3-3) : Endler – Lawrence, Paredes (c), Cook, Morroni – Luana, Geyoro, Däbritz (Bachmann, 69e) – Diani (Bruun, 79e), Baltimore (Huitema, 79e), Katoto.

XI de Fleury (4-3-3) : Heil – Meffometou, Sissoko, Piga, Sandvej – Haupais (c), Boureille, Le Garrec – Bigot (Grabowska, 61e), Spetsmark (Chapelle, 78e), Diaz (Dafeur, 75e).