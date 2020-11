Fernandez : “Il faut que le PSG retrouve l’attitude du quart et de la demi-finale”

Le PSG doit retrouver une dynamique collective, un groupe soudé désireux d’aller au bout de ses objectifs. Cette envie avait porté, en août, à Lisbonne, dans le cadre du Final 8, le club de la capitale en finale de l’UEFA Champions League. Pour Luis Fernandez, ancien capitaine, entraîneur et dirigeant du PSG, c’est ça que le club et l’équipe doivent vite retrouver.

“A Monaco il y a eu un relâchement, avec moins de concentration, d’intensité, d’engagement, on oublie les fondamentaux du foot. Le PSG a peut-être pensé que le match était plié. Dans les têtes, c’est un peu incompréhensible, mais on sait que dès que tu te relâches au haut niveau, tu es puni”, explique Luis Fernandez à l’AFP. “Il faut que le PSG change d’attitude, retrouve celle du quart et de la demi-finale de cet été (en Ligue des champions), il faut retrouver ce comportement, cette motivation. Il ne faut pas incriminer que les défenseurs, une équipe commence devant, des attaquants, jusqu’au gardien de but. A Monaco, c’est une équipe qui a plongé.”