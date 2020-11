Fernandez : “Que Leonardo s’occupe du présent du PSG, pas du passé”

Ce matin, Leonardo a répondu aux questions des supporters du PSG. Le directeur sportif brésilien a balayé tous les sujets autour du PSG. Mais une de ses réponses a fait du bruit. En effet, Leonardo a fait savoir que Paris “n’a jamais été exactement la ville du foot. C’est toujours Marseille.” Une déclaration qui n’a pas du tout plus à la légende des Rouge & Bleu, Luis Fernandez qui s’est adressé au directeur sportif via leparisien.fr.

“Quand j’entends ça, ça me révolte, je ne suis pas d’accord. Je ne partage pas du tout son opinion. Je ne souhaite qu’une seule chose, c’est que Nasser, lui remette les idées en place.” Luis Fernandez qui a également titillé le dirigeant brésilien sur son amour pour le PSG. “C’est vrai que quand il est passé par le PSG, il est resté dix ans (ironique). C’est bien ça, non ? Rai, lui, il a aimé le club. Même Ricardo, même Valdo. Eux, ils ne sont pas venus au club pour faire une année, flamber et partir ailleurs. Eux, ils ont aimé le PSG. Et ça on ne peut pas leur enlever à ces Brésiliens-là. Lui, il est parti au bout d’un an. Alors quand on parle de culture, il faut savoir ce qu’on dit.“

Luis Fernandez qui a également demandé à Leonardo de “respecter l’histoire du club.” “Dans cette histoire, il y a eu deux entraîneurs Luis Fernandez et Ricardo qui ont amené le club en finale de la Coupe des coupes, ou Artur Jorge qui a battu le Barça et le Real Madrid. Et avant on n’avait pas les mêmes moyens.“

L’ancien joueur et coach du PSG qui a conclu en expliquant que le directeur sportif devrait s’occuper du présent parisien plutôt qu’au passé.

“Qu’il ne s’occupe pas du passé, mais qu’il s’occupe du présent! Il veut le contrôle de la formation et on voit ce que ça donne, hein, avec tous les jeunes qui sont partis, fustige Fernandez. J’ai aussi entendu dire qu’il avait mis un docteur italien dans le staff. Quand je vois aujourd’hui le nombre de joueurs blessés, je me pose des questions. Enfin si, comme je l’ai entendu, c’est lui qui a octroyé la semaine de vacances après la finale de Ligue des champions, ça ne va pas. Ce n’est pas à lui de donner des semaines de repos aux joueurs. C’est à l’entraîneur.“