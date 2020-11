Fernandez : “Tuchel-Leonardo ? Ça crée des interférences partout”

Ce n’est un secret pour personne, les relations sont très fraîches entre Leonardo et Thomas Tuchel. En fin de contrat en juin 2021, l’entraîneur allemand ne devrait pas se voir proposer de prolongation de contrat. Il vit donc ces derniers mois sur le banc du PSG. Le directeur sportif brésilien a tout de même fait savoir qu’un limogeage de Thomas Tuchel n’était pas d’actualité et qu’il n’avait pas contacté d’autres techniciens dans cette optique. Mais pour Luis Fernandez, cette mauvaise entente n’est pas bénéfique pour le PSG. “Cela crée des interférences à tous les niveaux. Entre le médical et le sportif, dans le management du groupe, dans le choix des joueurs recrutés ou de ceux qu’ils ont laissé partir, note l’ancien joueur et coach du PSG dans France Football. Chacun estime faire le mieux pour le club mais ils le font chacun de leur côté, pas ensemble. Avec un message sous-entendu qui cause beaucoup de dégâts : “C’est lui ou moi.“

Une interview a retrouvé dans le prochain numéro de France Football – qui sort demain en kiosque – qui consacre un gros dossier sur Thomas Tuchel.