Gabriel Jesus : “Nous devons gagner, même si c’est plus facile avec Neymar”

À l’instar de Marquinhos, Neymar Jr a été appelé par le sélectionneur du Brésil – Tite – pour participer aux deux matches éliminatoires à la Coupe du monde 2022 face au Vénézuela et l’Uruguay. Après avoir manqué les trois derniers matches du PSG pour cause de blessure, l’international brésilien poursuit ses soins avec la Seleção et devrait être logiquement absent pour le premier match face au Vénézuela (samedi 14 novembre à 01h30, heure française). Présent en conférence de presse, l’attaquant brésilien, Gabriel Jesus, s’est exprimé sur l’absence de Neymar face aux Vénézuéliens.

“Nous connaissons tous la qualité de Neymar et son importance en club et en sélection tout au long de sa carrière. Nous savons tous ce qu’il apporte à notre équipe tous les jours. Sa qualité et sa personnalité nous manquent, mais nous avons tous une part de responsabilité ici car tout ne peut pas seulement reposer sur lui. Tous les joueurs présents ici le sont grâce à leur qualité et nous devons gagner, même si c’est plus facile avec Neymar”, a exposé Gabriel Jesus au sujet du numéro 10 parisien, dans des propos traduits par beIN SPORTS. “Nous avons déjà prouvé que nous pouvions gagner sans lui. Quand il est disponible, bien sûr que nous voulons qu’il joue. Il marque des buts, il délivre des passes décisives et il a beaucoup de qualité. Il n’est pas là à cause de sa blessure, mais comme je l’ai dit, nous avons déjà évolué sans lui. Tout le monde doit faire le maximum pour faire gagner l’équipe.”

