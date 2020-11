Galtier : “Il y a des critiques aujourd’hui sur le PSG qui me paraissent insensées”

Très handicapé depuis le début de saison par des absences nombreuses, le PSG boite. Mais il avance tout de même vite en Ligue 1 puisque le champion de France en titre reste sur huit victoires de rang dans la compétition. En Ligue des champions, c’est logiquement plus compliqué avec deux défaites contre Manchester United et le RB Leipzig, mais une victoire à Istanbul. Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, affirme ne pas comprendre pourquoi les circonstances atténuantes n’existent jamais pour le PSG.

“Il y a des critiques aujourd’hui sur le PSG qui me paraissent insensées. On est durs avec eux. Ils jouent depuis quelques semaines avec une deuxième équipe, qui serait une bonne équipe de Ligue 1 mais qui ne serait pas championne. Ils sont performants malgré une liste d’absents incroyables“, juge l’entraîneur du LOSC dans L’Equipe. “C’est plus difficile en C1 mais quand vous avez des joueurs comme Mbappé et Neymar qui sont absents, c’est normal que l’équipe soit moins performante… Contre Rennes, équipe qui joue la C1, un Paris très, très diminué arrive à gagner 3-0 sans trop trembler ! Je ne suis pas là pour prendre la défense de Thomas (Tuchel) mais c’est lourd, ils ont 10 ou 11 absents, avec l’enchaînement des matches…“