Garétier : “Ce n’est pas digne du finaliste de la Ligue des champions”

Hier soir, le PSG a obtenu une victoire importante face au RB Leipzig (1-0). Un succès primordial dans la perspective d’une qualification aux 8es de finale de Ligue des champions, à condition de remporter les prochaines rencontres face à Manchester United (2 décembre) et l’Istanbul Basaksehir (8 décembre). Dans le jeu, les joueurs de Thomas Tuchel ont déçu et souffert face au club allemand. Le club de la capitale a notamment affiché 38% de possession de balle au Parc des Princes et a subi 15 tirs (pour seulement 3 cadrés). Malgré la victoire, la prestation des Rouge et Bleu n’est pas digne du dernier finaliste de la Ligue des champions selon Geoffroy Garétier.

“C’est la marque d’une équipe qui a joué avec la peur au ventre. Parce qu’autant de fébrilité et de faiblesse technique dans une équipe qui malgré tout est composée d’artistes et de joueurs sûr balle aux pieds, ça montre qu’il n’y avait pas de plan (de jeu). J’ai été un peu étonné d’entendre que le PSG a perdu à Monaco car ils préparaient Leipzig. On a bien vu que non, ils ont fait preuve de faiblesse mentale à Monaco et de faiblesse technique face à Leipzig. Et je le répète, de faiblesse collective”, a exposé Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club, avant d’évoquer les points positifs du match. “Il y a au moins un élément fort, ils ont bien défendu. Il n’y a rien à dire, ils ont défendu avec rage. Ils sont même passés à cinq en défense en fin de match. L’entrée de Verratti a donné un peu d’air, ça a fait du bien. On voit qu’il est important. Mais ce n’est pas digne d’une équipe finaliste de la Ligue des champions et qui prétend la gagner.”