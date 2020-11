Garétier : “Est-ce que le PSG a le profil d’entraîneur pour remplacer Tuchel immédiatement ?”

Vivement critiqué depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel vit une période encore plus compliquée depuis les mauvais résultats du PSG en ce début de campagne de Ligue des champions (3 points sur 9 possibles). Et depuis la défaite face au RB Leipzig (1-2), de nombreux observateurs souhaitent une démission de l’entraîneur allemand. Cependant, sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier se demande si le club de la capitale a le profil d’entraîneur afin de remplacer immédiatement Thomas Tuchel, en cas de départ.

“Le club se tourne-t-il déjà vers l’avenir ? La question se pose depuis des semaines. Tuchel a des soutiens au sein du club, sinon il ne serait plus là. Mais il a aussi des gens, Leonardo par exemple, s’ils pouvaient faire autrement, ils le feraient. On arrive dans une situation qui est inquiétante, 3 points après les matches aller de Ligue des champions, c’est évident que c’était totalement inattendu. Évidemment d’après mes infos, l’état major va se réunir la semaine prochaine et le cas Tuchel sera évoqué, a exposé Geoffroy Garétier au Late Football Club. Est-ce que c’est une question d’argent ? On peut en débattre. Est-ce qu’ils ont surtout le profil pour le remplacer immédiatement ? En tout cas, il y a un nom qui commence à circuler si jamais Tuchel devrait sauter : c’est celui de Thiago Motta. D’abord, il ne coûte pas cher et il serait un intérimaire jusqu’a ce que le profil adéquat soit déniché.”