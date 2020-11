Garétier : “Le PSG est un club extraordinaire dans tous les sens du terme”

Le PSG est un club soumis à des turbulences. C’est dans son ADN. Le club de la capitale est différent, exposé, jamais ordinaire, donc “extraordinaire dans tous les sens du terme”, comme l’a rappelé le journaliste de Canal+ Geoffroy Garétier lors du Late Football Club. Et cela fait partie de son charme.

“Un Paris Saint-Germain apaisé ? Le PSG et le mot “apaisé”, ça ne va pas ensemble. Même après la finale de la Ligue des champions, le club n’a pas trouvé la paix. C’est un club spécial, on le sait. C’est un club extraordinaire dans tous les sens du terme. Depuis que le Qatar a racheté le club, le PSG a été 7 fois champion de France. Et même comme ça il y a toujours eu des polémiques, parce que des blessés, parce que des histoires de transferts, etc. Il y a toujours des polémiques. Donc, on ne leur demande pas d’être apaisés mais de survoler le Championnat parce que c’est ça la normalité parisienne, et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Moi, qu’il y ait des crises toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, qu’il y ait des embrouilles entre Leonardo et Thomas Tuchel, qu’il y ait des problèmes de contrat, mais que le PSG soit champion de France et en demi-finale de la Champions League, ça me va très bien !”