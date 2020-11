Geyoro : “Lyon est le leader. Notre objectif à nous aussi est de l’être”

Vendredi soir (21 heures, Canal+), les Féminines du PSG reçoivent celle de Lyon dans le cadre du choc de la 9e journée de la D1 Arkema. Une semaine avant ce choc, les Parisiennes se sont fait plaisir en inscrivant pas moins de 14 buts à Issy. Un plein de confiance bénéfique avant ce PSG / OL qui pourrait permettre aux Parisiennes de prendre la tête du championnat en cas de victoire. Grace Geyoro, milieu de terrain parisienne s’est penché sur ce choc.

“On pense forcément à ce match, à son contexte, à tout ce qui l’entoure, au Parc des Princes… Je pense que cela fait rêver tout le monde. Lyon est champion d’Europe, ce sera donc un très bon match. Aujourd’hui, les Lyonnaises sont les leaders du championnat. Notre objectif à nous aussi est de l’être. Il faudra être très sérieuses. On sait que cela se joue chaque année sur des détails, assure Geyoro dans une interview accordée à PSG TV. Nous avons perdu les derniers matches contre elles sur des détails, souvent 1-0 ou aux tirs au but. On sait donc que l’aspect mental sera très important, et qu’il faudra saisir la moindre occasion. Cette rencontre peut aussi être importante pour nous, pour notre confiance, car se frotter à de telles équipes donnent de la confiance. Nous allons donner le maximum. On joue au football pour disputer ce genre de match, d’autant plus au Parc des Princes. Je pense donc que la motivation sera naturelle. Il faudra que le mental soit là aussi.“

Grace Geyoro, qui a fait son retour sur les terrains il y a quelques semaines (11 octobre contre Montpellier) après une absence d’un mois, est également revenu sur le début de saison des Parisiennes.

“Il est bon ! Je pense que l’équipe a accumulé beaucoup d’expérience. Ces dernières saisons, nous avions une équipe assez jeune car le club a beaucoup fait confiance à sa formation, ce qui est quelque chose de bien. Aujourd’hui, l’équipe a muri. Elle a évolué année après année. Nous avons un groupe fort, on peut le voir à travers nos matches, même s’ils ne sont pas forcément évidents à chaque fois. Avant, on faisait parfois l’erreur de se relâcher, se remémore Geyoro. Nous avons appris qu’une rencontre se gagnait sur 90 minutes. Quand on n’arrive pas à trouver la faille, on finit désormais par marquer ce but. Cela montre que le groupe est fort, car ce n’est pas facile tout le temps. Quand c’est compliqué, il faut savoir se donner les moyens, donner le maximum et aller chercher la victoire.“