Gourcuff : “Quand le PSG mène, ça devient plus difficile”

Malgré une multitude d’absents, le PSG poursuit sa belle série en Ligue 1. Face au FC Nantes, à l’occasion de la 9ème journée, les joueurs de Thomas Tuchel se sont largement imposés (3-0) et ont enchaîné un septième succès de rang en championnat. Après avoir livré une belle copie en première période, les hommes de Christian Gourcuff ont craqué dès le retour des vestiaires, comme l’a expliqué le coach des Canaris.

“La déception, c’est de ne pas avoir répété en seconde période ce qu’on a réussi en première. On avait les capacités à les mettre en difficulté, on a eu deux énormes occasions. On était dans le match. Malheureusement, on a concédé très vite un premier but qui a changé la donne. On n’est pas rentré sur le terrain avec la même implication. Il n’y avait aucune raison de se relâcher, a regretté Christian Gourcuff, dans des propos rapportés par ligue1.fr. Après, quand le PSG mène, ça devient plus difficile. Quand ils sont dans le confort, c’est difficile. L’investissement était parfait en première période face à une équipe qui ne trouvait pas la solution au milieu de terrain. On les a bien troublés.”

Sur le site officiel du FC Nantes, Christian Gourcuff a de nouveau mis en avant la belle première période de son équipe. “Quand on joue contre le PSG, les joueurs sont plus réceptifs. L’investissement était parfait avec une équipe parisienne ne trouvait pas la verticalité au milieu et qui s’obligeait à allonger. En certaines occasions, on a réussi à bien sortir le ballon rapidement et les mettre en difficulté. On s’est créé des occasions. C’est notre mérite. Mais le reproche, c’est de ne pas avoir continué en deuxième ce qu’on avait fait en première mi-temps”, a exposé Christian Gourcuff après la rencontre.