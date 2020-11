Gourvennec : “Le PSG a démarré sa saison sans véritable préparation”

Ce soir (21 heures (Canal Plus, Téléfoot), le PSG reçoit Rennes dans le cadre du choc de la 10e journée de Ligue 1. Un match entre deux équipes usées par leur début de saison effréné et qui compte plusieurs absents de marque avant cette confrontation. Quelques heures avant cette rencontre, Jocelyn Gourvennec a fait un point sur la forme des Parisiens.

“Ils ne sont pas dans une bonne dynamique, parce qu’ils ont beaucoup d’absents et Paris sans Mbappé ni Neymar est moins impressionnant car ce sont deux jours hors-norme. Ils surprennent en permanence et, au-delà de leur habileté technique et de leur vitesse, ils ont une anticipation et une prise d’informations exceptionnelles. Quand ils sont là, ce sont des éléments moteurs et les autres joueurs autour se mettent au diapason. Mais le souci actuellement est plus général, il est physique, note Gourvennec dans une interview accordée à Ouest France. Ils ont fait leur préparation physique très tôt, à cause du Final 8. Cela a été une réussite parce qu’ils n’ont été battus que par la seule équipe qui était plus forte qu’eux, le Bayern. Le souci est qu’ils ont dû enchaîner sur le championnat 15 jours plus tard et donc démarrer une saison sans véritable préparation. Cela fait qu’actuellement l’enchaînement des matches est extrêmement difficile, défend l’ancien entraîneur de Bordeaux. Et puis, d’un point de vue de l’effectif, le club n’a pas remplacé Thiago Silva ce qui leur fait défaut aujourd’hui sur le plan footballistique et du leadership.”