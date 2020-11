Grenier : “C’est dommage qu’on leur donne ce premier but”

Le Stade Rennais s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes ce soir (3-0), trois jours après s’être incliné sur le même score sur la pelouse de Chelsea en Ligue des Champions mercredi. Au micro de Canal Plus, Clément Grenier a regretté le début de match de son équipe.

“On ne rentre pas dans le match correctement. On sait que c’est une rencontre où il faut mettre beaucoup d’intensité. C’est peut-être par manque d’expérience, ou de maturité dans notre jeu. On s’est rattrapés en fin de deuxième période, avec quelques occasions, mais on n’a pas réussi à marquer. C’est dommage qu’on leur donne ce premier but. Ici, ce n’est surtout pas ce qu’il faut faire. […] Pour jouer le haut de tableau, il faut vite gommer ces erreurs-là. Il y aura la trêve pour se reposer et travailler. Il faut continuer à positiver, même si après les défaites ce n’est pas évident.“