Haïdara: “Quand Mbappé et Neymar sont là, c’est un autre match”

Demain, au Parc des Princes, le PSG va recroiser le Malien Amadou “Doudou” Haïdara (27 ans). Mais à tous les niveaux le troisième acte de l’année 2020 entre Paris et Leipzig doit ressembler à celui de Lisbonne, à la demi-finale de la Ligue des champions. Les retours de Kylian Mbappé et de Neymar pourraient compter dans cette perspective. Amadou Haïdara en a bien conscience même si lors du match en Allemagne le PSG avait été solide pendant 40 minutes. Avant de s’écrouler.

“Avant que l’on marque, le PSG était vraiment bien en place. Ils nous ont fait du mal. Je pense que s’ils avaient marqué le penalty, ça aurait été différent“, explique le joueur du RB Leipzig sur le site du Parisien. “On a mal commencé mais on est resté solides et quand on a marqué, on s’est tous dit : “On peut le faire”. C’est vrai qu’il leur manquait de grands joueurs comme Mbappé et Neymar. On sent bien que quand les deux sont là, c’est un autre match et on va devoir élever encore notre niveau s’ils sont là. Franchement, je ne les ai pas sentis moins en confiance ou plus friable. Je crois simplement qu’on était plus forts en seconde période.”