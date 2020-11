Handball – Le PSG se relance en Champions League face à Porto (31-34)

Après trois défaites en quatre matches de phase de poules de l’EHF Champions League, le PSG Handball se devait de l’emporter contre Porto – l’équipe montante du handball européen – ce mercredi soir. Les deux équipes commencent bien le match et se rendent coup pour coup. Les deux équipes prennent chacune l’avantage sur l’autre sans pour autant réussir à se départager (6-5, 14e). Mais le club portugais va accélérer au quart d’heure de jeu pour prendre quatre buts d’avance (9-5, 19e). Un écart qui ne va pas bouger jusqu’à la mi-temps (16-12, 30e). Durant cette première mi-temps, Mikkel Hansen était très en forme, il y a d’ailleurs marqué son 600e but en Ligue des Champions. En seconde période, le PSG va refaire petit à petit son retard (18-15, 32e / 18-17, 34e) et même prendre l’avantage (20-21) à la 38e minute. Un avantage que ne vont plus perdre les coéquipiers de Luka Karabatic. Un avantage qui va même monter jusqu’à plus quatre pour le PSG (26-30, 56e). Le PSG va finalement s’imposer sur le parquet du club portugais (31-34) et s’offrir un bol d’air dans son groupe. Grâce à une deuxième mi-temps de feu, le PSG s’est enfin lancé dans sa campagne européenne 2020-2021. Mikkel Hansen a été le grand bonhomme de ce match avec 9 buts (en 11 tirs).