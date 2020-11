Handball – Luc Steins signe au PSG en qualité de joker médical

Suite au forfait longue durée de Nikola Karabatic (opéré du genou), le PSG cherchait un joker médical afin de palier l’absence de son international français. Sur son site internet, le PSG a officialisé l’arrivée de Luc Steins (demi-centre) en “qualité de joker médical.” L’international néerlandais de 25 ans évoluera sous le maillot Rouge et Bleu jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. De son côté, La Dépêche précise le PSG Handball et le Fenix Toulouse Handball avaient trouvé un accord depuis le 19 novembre pour “un prêt payant de huit mois.”

Sur le site officiel du club de la capitale, Luc Steins a évoqué son arrivée au sein de l’équipe de Raul Gonzalez. “Le Paris Saint-Germain Handball, c’est un rêve pour tout joueur professionnel. Même si j’ai un profond attachement pour le club de Toulouse, il m’était difficile de refuser cette incroyable opportunité. Je suis très fier de rejoindre un club aussi prestigieux et d’avoir été choisi pour renforcer une équipe qui compte autant de talent. De nombreux challenges nous attendent d’ici la fin de la saison. Je suis impatient de porter ce maillot pour les relever.”

Autre officialisation dans la section handball, la prolongation de contrat de Sadou Ntanzi de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2024. Le demi-centre a été prêté dans la foulée au Fénix Toulouse jusqu’à la fin de la saison. “C’est un nouveau défi qui commence pour moi. À Toulouse, je vais m’attacher à donner le meilleur de moi-même pour contribuer à la réussite de ma nouvelle équipe. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et de découvrir ce qui m’attend. Les conditions sont réunies pour poursuivre ma progression et enrichir mon jeu. En attendant de retrouver Paris d’ici à quelques mois, je souhaite une très belle saison aux Rouge et Bleu”, a déclaré Sadou Ntanzi sur psg.fr.