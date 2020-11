Hernandez estime que “l’expérience a joué un rôle primordial” lors du Bayern-PSG

Le dimanche 23 aout 2020 le PSG voyait son rêve de Ligue des champions pour son 50e anniversaire s’évanouir face à un efficace Bayern Munich (0-1), à cause d’un but de Kingsley Coman, issu de la formation parisienne. Lucas Hernandez, celui n’a pas hésité à plonger sa tête dans la coupe aux grandes oreilles sur la pelouse de l’Estadio Da Luz, estime qu’outre la tête de Kingsley Coman, c’est l’expérience qui a fait la différence pour le Bayern, en la défaveur du PSG.

“Dans la finale d’une telle compétition, le match peut basculer à tout moment d’un côté ou de l’autre. Les Parisiens avaient bien débuté le match sans faire preuve de réalisme. Le but de “King’’ (Coman) a constitué le tournant”, explique Lucas Hernandez dans l’hebdomadaire France Football. “Mais, finalement, l’expérience de ce genre d’événement joue un rôle primordial. Le Bayern en avait déjà disputé quelques-unes par le passé (10), alors que pour le PSG, c’était la toute première. Des joueurs comme Thomas Müller, Robert Lewandowski et Manuel Neuer avaient déjà connu ce type de rendez-vous et cela nous a aidés à mieux gérer les moments clés. Un peu comme le Real contre l’Atletico de Madrid en 2016.”