Herrera : “On a fait un pas en avant en devenant vice-champion d’Europe”

Après une première saison marquée par plusieurs blessures, Ander Herrera enchaîne les matches en ce début de saison 2020-2021. Le milieu de terrain a joué 13 matches (pour 902 minutes de jeu) alors que la saison dernière, il n’avait joué que 22 matches (1282 minutes). Dans une interview accordée à Radio Marca, Herrera a évoqué sa forme actuelle et plusieurs sujets autour du PSG. Morceaux choisis.

Sa forme du moment

Herrera : “Je suis dans un bon moment. Je suis très bien physiquement. Je crois que je suis le joueur de champ qui a joué le plus de minutes et je suis satisfait. Je prends soin de moi pour que ma carrière dure le plus longtemps possible parce que j’aime le football.“

La finale de Ligue des Champions

Herrera : “Je ne trouve pas de côté positif à perdre une finale de Ligue des Champions. Ça a été difficile de m’en remettre et je n’oublierai jamais les occasions claires que nous avons ratées en première mi-temps. Le club a fait un pas en avant en devenant vice-champion d’Europe. Ça me coûte beaucoup de voir le bon côté d’une défaite. En tant que groupe, on est devenus forts.“

Neymar et Mbappé

Herrera : “Depuis que je suis ici, les questions sur Mbappé et Neymar sont très récurrentes, mais je m’entends bien. Je suis footballeur, j’essaye d’aider les cracks de l’équipe à performer à leur niveau.“

La Ligue 1

Herrera : “Le football français a le talent et le physique qu’apportent les joueurs d’origine africaine. Il se rapproche du niveau de notre football espagnol. Koundé, Camavinga, Mbappé et Kimpembe sont des machines.“