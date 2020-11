Herrera : “On a un groupe fantastique, une équipe qui aide tout le monde”

De nouveau titulaire au milieu de terrain, Ander Herrera a réalisé un bon match (noté 6/10 par la rédaction de Canal Supporters) lors du large succès contre Rennes dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain espagnol a encensé ses coéquipiers, un groupe fantastique. “On a beaucoup de joueurs importants absents, Presko, Marco, Neymar, Mbappé, mais on a un groupe fantastique, s’enthousiasme Herrera au micro de Canal Plus. Une équipe qui est là pour aider tout le monde. Même si on a perdu en Allemagne personne n’a abandonné. Et ça, j’en suis fier. On a gagné contre une bonne équipe.“

Ander Herrera qui a enfin assuré que le groupe n’avait pas lâché Thomas Tuchel. “On est toujours derrière le coach. Je n’ai jamais vu, en 12 ans de carrière, une équipe qui lâchait son entraîneur. Jamais. Aujourd’hui c’est la même chose. On est avec lui. On a fait une saison fantastique l’année dernière, on a un groupe fantastique. On est tous ensemble, il n’y a pas de problème. On n’écoute pas ce qu’il se passe à l’extérieur, c’est du bla bla.”