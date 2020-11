Herrera sur Navas : “On a un des meilleurs gardiens du monde”

Avec une seconde période aboutie et sérieuse, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du FC Nantes (3-0), dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Auteur du premier but parisien dès le retour des vestiaires, Ander Herrera (noté 6,5 /10 par la rédaction de CS) a libéré les Rouge et Bleu dans cette rencontre. Après le match, le milieu de terrain parisien a évoqué la prestation de son équipe face aux Nantais. Ander Herrera s’est également montré dithyrambique envers le capitaine du soir, Keylor Navas, qui a stoppé le pénalty d’Abdoul Kader Bamba à la 70e minute de jeu (le score était de 2-0 pour le PSG).

“C’est très important de prendre l’habitude de gagner. Ce n’est pas facile de gagner contre un adversaire qui prépare très bien le match. Ils étaient bien organisés, ils ne voulaient pas prendre de but. On peut être très fier pour ce qu’on a fait. On doit continuer, a déclaré Ander Herrera sur le site officiel du PSG. Maintenant on a un match en Allemagne (mercredi 4 novembre à 21h). On connaît Leipzig, ils ont beaucoup de talent. Au début du match ce n’était pas facile de se créer des occasions mais on a eu beaucoup de patience, de tranquillité avec le ballon et après on a contrôlé le match. Merci aussi à Keylor car si ils marquent le penalty peut-être que le match change. On a un des meilleurs gardiens du monde”, a exposé Ander Herrera après la rencontre.