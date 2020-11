Houara : “Quand le PSG gagnait on parlait de hold-up, là c’est une victoire ambitieuse”

Hier soir, au Parc des Princes, L’Olympique Lyonnais a chuté (1-0) en D1 Arkema. Une première depuis 80 matches et une défaite contre le PSG le 17 décembre 2016. Toutes compétitions confondues, ce fût la première défaite des Lyonnaises depuis 73 matches et une finale de Coupe de France face au PSG (le 31 mai 2018). Autant dire que le champion d’Europe est un ogre juste parfois accroché par le PSG. Mais la victoire parisienne d’hier a une autre saveur, car elle est totalement logique. C’est ce que Jessica Houara, ex joueuse du PSG et de l’OL devenue consultante, a souligné dans le Late Football Club de Canal Plus.

“Moi, je n’ai pas envie de parler d’exploit, ça fait un moment qu’on attend les Parisiennes à ce niveau là, qu’on attend le PSG avec de l’ambition. Ces dernières années, quand Paris gagnait on parlait de hold-up. On disait qu’elles gagnaient sur un fait de jeu, un contre, un coup de pied arrêté, après avoir défendu tout le match. Là, c’est une victoire collective, une victoire ambitieuse. C’est ça la différence par rapport aux victoires d’avant. Les Lyonnaises n’ont pas l’habitude qu’on aille les chercher. Elles jouent en général contre des blocs bas ou médians. Le PSG a été totalement décomplexé.”