I.Paredes : “Jouer au Parc des Princes, un stade incroyable, c’est top !”

Vendredi soir (21 heures, Canal Plus), Les Féminines du PSG accueillent celle de Lyon dans le cadre du choc de la 9e journée de D1 Arkema. Un choc qui pourrait permettre aux Parisiennes de prendre la première place à leur adversaire. Une affiche qui se déroulera pour la première fois de son histoire au Parc des Princes. Un fait qui réjouit Irene Paredes, la capitaine parisienne.

“Le Parc des Princes ? C’est top ! On attendait vraiment cela. Il n’y aura malheureusement pas de supporter, mais jouer au Parc des Princes… il n’y a pas de mot ! On y a déjà joué en Champions League il y a quelques années. C’est un stade incroyable, qui nous donne force et motivation, s’enflamme Paredes dans une interview accordée à PSG TV. Je pense que s’y déplacer peut faire un peu peur, il faudra donc en profiter. C’est également positif par rapport à la couverture médiatique dont ce match bénéficiera, et pour le développement du football féminin.”

Irene Paredes qui se penche ensuite sur le match et ce qui manque encore à ses coéquipières et elle pour battre l’OL.

“Lors de nos derniers matches contre elles, les petits détails ont fait la différence. Nous essayons toujours de les corriger. Je pense que l’on devient une meilleure équipe après chacune de ces rencontres. Selon moi, nous avons encore fait un pas en avant cette année. On se sent de mieux en mieux, tout le monde progresse. Nous travaillons bien pour préparer chaque match, et adapter notre système et notre façon de jouer à chaque rencontre. Ce sera donc pareil avant ce match contre Lyon.“