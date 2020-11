I.Paredes : “Nous sommes à la première place mais nous n’avons rien gagné”

Auteure d’un match parfait contre l’Olympique Lyonnais, la capitaine Irene Paredes a montré vendredi la voie à ses coéquipières pour vaincre. Mais le chemin qui mène au titre national est encore long, la défenseure du PSG ne le sait que trop bien.

“Cela fait déjà quelques mois que l’équipe se sent plus forte. Nous avons gagné en maturité cette saison”, explique Irene Paredes, la capitaine du PSG, sur le site officiel du club. “Lyon est une équipe très forte si on la laisse jouer. Si l’on reste derrière jusqu’à la fin, c’est compliqué. Nous avons donc essayé de garder le ballon, et de rester haut sur le terrain pour les empêcher de jouer. C’était le plan, et il a bien fonctionné. Nous sommes heureuses parce que nous avons pris trois points et la première place du championnat, mais nous n’avons rien gagné. Il reste encore beaucoup de matches, et notamment le match retour à Lyon. On profite donc de l’instant, mais on va se remettre très vite au travail.”