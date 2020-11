Icardi à l’entraînement, Herrera et Verratti toujours à part

C’est un compte à rebours qui a débuté pour certains joueurs du PSG afin de faire partie mardi matin du groupe retenu pour affronter le RB Leipzig le même soir au Parc des Princes. Pour Mauro Icardi (qui n’a plus joué depuis le 2 octobre), cela se présente bien puisque l’attaquant argentin a participé à l’ensemble de la séance collective ce dimanche, comme le rapporte le diffuseur de la Ligue des champions, RMC Sport. C’est plus flou concernant les milieux de terrain Ander Herrera (mollet) et Marco Verratti (quadriceps). Les deux hommes ayant travaillé à part. Un dernier entraînement ce lundi (16 heures) apportera plus d’informations. Sachant que pour Marco Verratti ce sera au mieux une place sur le banc contre le RB Leipzig. Pour rappel Juan Bernat (genou), Thilo Kehrer (pubalgie), Julian Draxler (cuisse), Idrissa Gueye (cuisse, suspendu), et Presnel Kimpembe (suspendu) sont déjà indisponibles pour ce match décisif de la 4e journée de la phase de groupes.