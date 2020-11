Icardi a repris la course, Kehrer et Bernat en salle de soins

Alors que 12 joueurs du PSG sont actuellement avec leurs sélections nationales respectives, l’autre partie de l’effectif de Thomas Tuchel poursuit les séances collectives au Camp des Loges. Une coupure internationale qui a permis à certains joueurs de retrouver le chemin de l’entraînement. Et après Marco Verratti, un autre absent de longue date a fait son retour sur la pelouse du Camp des Loges. En effet comme l’a dévoilé le PSG sur son compte Twitter, Mauro Icardi a repris la course. Le numéro 9 parisien avait notamment retouché le ballon ce jeudi, comme il l’a publié sur son compte Instagram. Une bonne nouvelle pour les Parisiens qui enchaîneront les rencontres après la trêve avec un match capital face au RB Leipzig le 24 novembre prochain. Blessés pour une longue durée, Juan Bernat (genou) et Thilo Kehrer (pubalgie) étaient présents en salle de soins du Camp des Loges, comme l’ont dévoilé les deux joueurs dans leur story Instagram.