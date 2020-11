Icardi et Kean n’ont pas pris part à la séance collective du PSG (LP)

Après un début de saison marqué par un effectif amoindri en raison des blessures et des cas de Covid-19, le PSG commence peu à peu à retrouver certains joueurs cadres. Ainsi comme évoqué plus tôt, Marco Verratti a effectué son retour à l’entraînement collectif ce mardi après-midi, ainsi que Pablo Sarabia. Sur son site internet, Le Parisien donne plus de précisions concernant les autres joueurs blessés. Absent depuis début octobre en raison d’une torsion à un genou, Mauro Icardi n’a pas participé à la séance collective du jour, tout comme Moise Kean, qui avait écourté son rassemblement avec l’Italie en raison d’une blessure. Le quotidien francilien précise que le numéro 9 parisien “doit reprendre les sessions collectives cette semaine mais sa participation à la rencontre à Monaco reste incertaine.” Une situation similaire qui concerne également le joueur prêté par Everton.

Malgré l’optimisme autour de sa participation pour la rencontre entre l’AS Monaco et le PSG, Neymar Jr “n’est pas encore actif avec le groupe parisien. Sa reprise graduelle après sa blessure aux adducteurs se poursuivra au cours de la semaine.” Enfin, Idrissa Gueye (ischios), Thilo Kehrer (pubalgie) et Juan Bernat (genou) sont logiquement forfaits pour les prochaines échéances du PSG. Cependant, aucune nouvelle concernant l’évolution de la blessure de Julian Draxler. Pour rappel, Kylian Mbappé devrait effectuer son retour à la compétition ce soir lors de la rencontre entre la France et la Suède.