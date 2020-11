Irène Paredes convoquée avec l’Espagne

Dans quelques jours, la dernière trêve internationale pour les sélections féminines aura lieu. Une coupure qui occupera de nombreuses joueuses du PSG. Après la liste de l’Equipe de France Féminines avec quatre joueuses des Rouge et Bleu (Perle Morroni, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto), une autre Parisienne a été convoquée par sa sélection ce jeudi. En effet, le sélectionneur de l’Espagne, Jorge Vilda, a appelée la capitaine parisienne, Irène Paredes, pour les deux prochaines rencontres de la phase de qualifications à l’UEFA Women’s Euro England 2022 face à la Moldavie (vendredi 27 novembre à 21h) et la Pologne (mardi 1er décembre à 21h). Deux matches qui se disputeront au Pabellon de la Ciudad del Futbol, à Madrid. Irène Paredes rencontrera notamment une coéquipière au PSG, Paulina Dudek, convoquée avec la Pologne.

La liste des 23 joueuses espagnoles convoquées