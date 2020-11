Isabela Silva : “Nous sommes français donc Paris sera toujours dans notre cœur”

Après huit saisons passées avec le maillot du PSG (2012-2020), le désormais ex-capitaine des Rouge et Bleu, Thiago Silva, a décidé de poursuivre sa carrière à Chelsea, à l’âge de 36 ans. Et depuis le début de la saison, l’international brésilien réalise des prestations solides avec les Blues (8 matches disputés toutes compétitions confondues, 1 but). Dans un entretien accordé à Goal.com, la femme de Thiago, Isabela Silva, a évoqué son nouveau quotidien à Londres. Elle est également revenue sur son attachement à Paris et sur certains souvenirs de sa famille avec le PSG.

“Paris ne vous manque pas trop ? Je suis vraiment heureuse d’être à Londres. C’est une belle ville que j’espère encore découvrir davantage. Mais Paris c’est Paris. C’est spécial. Nous sommes français donc Paris sera toujours dans notre cœur. Encore des contacts entre Thiago et les joueurs du PSG ? Oui, parce qu’ils jouent ensemble en sélection donc c’est plus facile. Mais il a encore des contacts avec d’autres aussi, comme Marco Verratti ou Ángel Di María. Ils ont joué beaucoup de temps ensemble, donc ils sont restés en contact”, a déclaré Isabela Silva. “Les souvenirs de Paris ? J’ai énormément de bons souvenirs vu que Thiago a eu ses principaux titres là-bas. C’est difficile d’en choisir un seul, mais le fait d’arriver en finale de Champions League c’était quelque chose. On n’a pas gagné, mais c’était très spécial pour nous.”