Jallet : “Thomas Tuchel n’a vraiment pas de bol non plus”

C’est le sujet qui agite l’actualité du PSG depuis plusieurs semaines, l’avenir de Thomas Tuchel, encore sous contrat jusqu’en juin 2021. Ce matin, Leonardo a expliqué qu’il n’avait jamais été question d’un remplacement du coach allemand affirmant même qu’aucun autre entraîneur n’avait été sondé. Interrogé sur l’avenir du technicien allemand, Christophe Jallet n’a pas voulu se prononcer.

“Tuchel limogé ? Alors. C’est une très bonne question, ce n’est pas à moi de prendre cette décision et de me positionner pour. Après, il y a des résultats. Franchement, le métier d’entraîneur est extrêmement difficile aujourd’hui. Et Thomas Tuchel n’a vraiment pas de bol non plus. Le fait qu’il y ait autant de blessés est-il une conséquence du travail du staff qu’il a choisi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, composer les équipes en ce moment avec un minimum de joueurs, et ses plus grosses stars sur le côté, ce n’est pas évident, défend Jallet dans une interview accordée à France Bleu Paris. Il paye un peu les pots cassés. Mais quand une équipe va un petit peu moins bien, ce qui est le cas pour le PSG en Ligue des Champions, l’entraîneur est le fusible, la personne vers qui on se retourne. Donc, il est en danger, certes. Mais bon, il lui reste même pas un an de contrat et je pense que son professionnalisme fera qu’il essaiera de tout mettre en œuvre pour que le PSG aille le plus loin possible en Ligue des Champions et fasse le même parcours que d’habitude dans les compétitions nationales.”

Christophe Jallet qui est ensuite revenu sur sa relation avec Carlo Ancelotti.

“Une love story avec Ancelotti ? Pour ma part, en tout cas, oui. C’est clair que c’est la personne que je respecte le plus dans le football, par tout ce qu’il a pu m’apporter, ce qu’il m’a permis de vivre. Mine de rien, j’ai quand même pu atteindre l’Equipe de France grâce à ses compliments. Après, il a fallu s’accrocher pour y rester, mais je pense qu’il n’est pas innocent dans ce qui m’est arrivé. Donc évidemment que je l’en remercierai toujours, toute ma vie. Et puis, c’est surtout ce qu’il nous a apporté à tous, au quotidien, humainement et sur le terrain. J’ai eu mon premier titre de champion sous ses ordres. Et humainement, ce qu’on a pu vivre avec lui, c’était juste exceptionnel. Donc voilà, je suis très reconnaissant de ce qu’a fait Ancelotti pour moi.”