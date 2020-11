Jardim : “Le récent manager du PSG, il n’a pas un meilleur CV que moi”

Leonardo Jardim est sans club depuis son deuxième licenciement de Monaco le 28 décembre 2019. L’entraîneur portugais a donné une interview dans le dernier numéro de So Foot. Le technicien (46 ans) estime que Thomas Tuchel et Hansi Flick, entraîneur du PSG et du Bayern Munich, n’ont pas un meilleur CV que lui. “Quand on regarde les récents managers du PSG et du Bayern, ils n’ont pas un meilleur CV que moi. Flick était un assistant. Il n’y a que quatre ou cinq cadres supérieurs, ceux qui ont remporté la Ligue des champions et des trophées dans chaque pays où ils ont été. Les autres, ce sont des paris. Vous devez avoir un bon contact, de bonnes relations et que le conseil d’administration croit en vous. C’est comme ça, le football aujourd’hui.“