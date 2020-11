Javier Bordas dévoile l’offre du Barça pour Neymar en 2019

Javier Bordas, ancien dirigeant du FC Barcelone, était à la manœuvre lors des négociations pour le possible transfert de Neymar au FC Barcelone lors de l’été 2019. Ce dernier fait le tour des médias espagnols ces derniers jours. Pour son entretien à la Cadena Cope, il a été question du retour avorté de Neymar au FC Barcelone. Et selon lui, le transfert de Neymar ne sait pas fait pour 20 millions d’euros.

“L’offre qu’ils nous ont faite c’était 130 millions d’euro plus Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic et le prêt d’un an d’Ousmane Dembélé. Nous, on proposait 110 millions d’euros plus les deux joueurs cités et le prêt de Dembélé. Au final, tout a capoté, divulgue Bordas dans son interview à la Cadena Cope. On a été très proche de le faire. C’était pour le recruter et il était tout près de revenir. On a réussi à ce que le PSG nous fasse une offre. En fin de compte cela s’est joué à 20 millions d’euros. Le père de Neymar a dit qu’il était prêt à les mettre, mais au final ça a compliqué l’opération. L’offre qu’on a faite, c’était notre maximum, poursuit Javier Bordas. Dans cette histoire des 20 millions d’euros, on pensait que le PSG allait baisser sa proposition grâce à la pression du clan Neymar. Mais quand le père de Neymar a dit qu’il les mettait, le PSG a alors renoncé à le céder et le Barça ne pouvait pas mettre plus d’argent.“