Jerome Boateng en fin de contrat, intéressant pour le PSG ?

Joueur du FC Bayern depuis juillet 2011, Jerome Boateng (32 ans) arrive en fin de contrat après dix ans de service. Et l’aventure munichoise pourrait s’arrêter là. “Personne ne m’a approché, personne ne m’a parlé, je ne sais rien, je suis surpris”, a déclaré vendredi le défenseur central au Süddeutsche Zeitung. Le journal allemand Sport Bild a rapporté jeudi que les patrons du club bavarois n’avaient pas l’intention de renouveler son contrat. Pourtant sous les ordres d’Hansi Flick, Jerome Boateng avait retrouvé sa meilleure forme. Selon les informations de Sky Sport, le tout dernier mot n’a pas encore été prononcé. Mais néanmoins, aujourd’hui on se dirige vers un adieu. Le Bayern ne voulant actuellement pas discuter avec l’international allemand. Pourtant Damir Smoljan, représentant de Jerome Boateng, s’est dit lui ouvert au dialogue.

Où pourrait rebondir Jerome Boateng ?

Un retour au Hertha Berlin est un envisagé en Allemagne comme un choix du cœur. Le défenseur central est un natif de la capitale, il a joué dans les équipes de jeunes et il a effectué ses débuts en Bundesliga en janvier 2007 sous la direction de Falko Götz. Mais en cas de départ du FC Bayern, il est peu probable que Boateng reste en Bundesliga. D’autant plus que son salaire est supérieur à 10 millions d’euros bruts par an. Ce qui limite la liste des clubs pouvant le signer. Les londoniens Arsenal, Chelsea et Tottenham pourraient être des pistes selon Sport1. La Juventus, spécialiste de l’engagement de joueurs en fin de contrat, est une option. Et le PSG avec qui il y avait eu quelques contacts en 2018 ? Le nom du champion de France est cité. Mais un regain d’intérêt du PSG semble actuellement peu probable.

Alphonso Davies a reçu un maillot du PSG

Bayern toujours, le jeune latéral gauche canadien du club champion d’Europe Alphonso Davies s’est vu offrir un maillot du PSG floqué de son nom pour son vingtième anniversaire (le 2 novembre) par sa petite amie, Jordyn Huitema, attaquante à Paris. Mais cela n’augure pas d’une signature dans la capitale. Alphonso Davies n’est absolument pas sur le marché.