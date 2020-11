Katoto : “On a appris de tous nos échecs et erreurs”

Après une belle prestation au Parc des Princes, les Féminines du PSG ont remporté le choc de D1 Arkema face à l’Olympique Lyonnais (1-0), à l’occasion de la 9ème journée. Un succès qui permet aux joueuses d’Olivier Echouafni d’occuper la tête du classement avec un point d’avance sur les Lyonnaises. Une victoire emblématique qui met également un terme à la série de 80 matches sans défaite en Championnat de l’OL (depuis décembre 2016 face au PSG). Unique buteuse de la rencontre, Marie-Antoinette Katoto est revenue sur cette victoire des Rouge et Bleu au micro de PSG TV.

“C’est une belle victoire. Après, je pense sincèrement que c’est l’un de nos meilleurs matches contre l’OL. La première mi-temps était très bonne. En deuxième, on a été un peu dans le dur mais on a tenu le résultat. On va corriger ce qu’il faut. Ça montre qu’on a bien progressé. On a appris de tous nos erreurs et échecs”, s’est félicitée la Titi du PSG, Marie-Antoinette Katoto, après le match. “Mon but ? Je vois la gardienne sortir et je décide de la dribbler. Après, j’ai cru que la balle ne rentrait pas. J’ai vu la défenseure au dernier moment et elle glisse, tant mieux. Donc avec de la réussite aussi ça finit au fond et on a les trois points. C’est parfait.”