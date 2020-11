Kean et Bakker parmi les joueurs les plus chers de 20 ans ou moins

Comme chaque lundi, l’Observatoire du Football (CIES) dévoile sa lettre hebdomadaire sur un sujet sur le ballon rond. En ce lundi 2 novembre, il s’agit de savoir quels sont les joueurs de 20 ans ou moins les plus chers du monde. Et ce top 100 est dominé par Alphonso Davis, le latéral gauche du Bayern Munich (20 ans) qui est évalué à 180 millions d’euros. Il devance Jadon Sancho (Dortmund, 20 ans, 125,6 millions d’euros) et Ansu Fati (Barcelone, 18 ans, 122,7 millions d’euros). Le phénomène norvégien Erling Haaland se place au pied du podium avec une estimation de 120,3 millions d’euros. Dans ce top 100, on retrouve deux joueurs du PSG, Moise Kean (22e, 31,2 millions d’euros) et Mitchel Bakker (39e,15 millions d’euros).