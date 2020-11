Kean et Florenzi sélectionnés avec l’Italie dans une liste de 41 joueurs

Après le match de ce soir entre le PSG et Rennes, beaucoup de joueurs parisiens vont retrouver leurs sélections nationales respectives pour la dernière trêve internationale de l’année 2020. La plupart des sélectionneurs ont déjà donné cette liste, Roberto Mancini – sélectionneur de l’Italie touché par la Covid-19 – vient de dévoiler sa liste pour les matches contre l’Estonie (amical (11 novembre) puis la Pologne (15/11) et la Pologne (18/11), les deux derniers matches de la phase de poules de la Ligue des Nations. Et le sélectionneur de la Squadra Azzura a innové en convoquant pas moins de 41 joueurs ! Dans cette liste XXL figure Moise Kean et Alessandro Florenzi. Blessé, Marco Verratti ne figure pas dans cette liste. Le sélectionneur italien a fait savoir que Donnarumma, Meret, Bonucci, Florenzi, Jorginho, Chiesa, Insigne et Kean sont autorisés à se présenter seulement le 10 novembre. Ils se concentreront sur les deux matches qui comptent.

la liste de Roberto Mancini

Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu – Acerbi, Biraghi, Bonucci, Calabria, Criscito, D’Ambrosio, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Mancini, Ogbonna, Pellegrini Lu., Romagnoli, Spinazzola – Castovilli, Barella, Cristante, Gagliardini, Jorginho, Locatelli, Pellegrini Lo., Pessina, Soriano, Tonali – Belotti, Berardi, Bernadeschi, Caputo, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne, Kean, Lasagna, Orsolini, Pellegri