Kean : “Je sens que je peux faire des bonnes choses ici”

Recrue surprise de la fin du mercato du PSG, Moise Kean a réussi ses débuts avec le club de la capitale (5 buts et 1 passe décisive en 7 matches toutes compétitions confondues). L’international italien s’est montré décisif, notamment en Ligue des champions face à l’Istanbul Basaksehir (2-0) avec un doublé. Prêté par Everton (à priori sans option d’achat même si France Football évoque une option de 20M€), l’attaquant de 20 ans s’est exprimé sur son intégration au PSG, dans une interview accordée au Canal Football Club.

“L’intégration se passe super bien car ils m’ont bien accueilli. On est un groupe de jeune. On s’entend très bien. Tout le monde m’a accueilli, je ne m’attendais pas à ça parce que c’est un groupe de champions. Neymar et Mbappé sont des personnes fantastiques. Moi, je suis là pour apprendre, donc c’est un avantage d’être avec Mbappé et Neymar. Leurs expériences sur le terrain, comment ils affrontent les matches et comment ils sont dans le vestiaire, ça c’est très important, a exposé Moise Kean dans un entretien au CFC. “Le coach est bien. C’est un très bon coach. Je vais l’aider en apportant mes résultats sur le terrain. Le staff est magnifique, tout le monde est magnifique. Donc je pense que c’est ça qui m’a aidé à apporter tous mes résultats sur le terrain. Je sens que je peux faire des bonnes choses ici.”