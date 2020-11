Kean sur le banc, Danilo titulaire (L’E)

Ce soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), le PSG jouera son avenir européen face au RB Leipzig, pour le compte de la 4ème journée de Ligue des champions. La victoire sera primordiale pour les Rouge et Bleu afin d’espérer une qualification pour les 8es de finale de la compétition au printemps prochain. Alors que différents médias avaient indiqué que le club de la capitale jouerait avec un quatuor offensif composé d’Ángel Di María, Neymar Jr, Kylian Mbappé et Moise Kean, L’Equipe nous informe finalement que l’international italien devrait débuter sur le banc. Ainsi, Thomas Tuchel devrait composer son équipe en 4-3-3 avec un Kylian Mbappé en position de numéro 9. De son côté, Danilo Pereira devrait prendre place au milieu aux côtés d’Ander Herrera et Leandro Paredes, toujours selon le quotidien sportif. La défense parisienne devrait bien être composée de Florenzi, Kimpembe, Diallo et Bakker.

XI du PSG selon L’Equipe : Navas – Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker – Paredes, Danilo, Herrera – Di María, Mbappé, Neymar