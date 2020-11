Kehrer : “On veut faire un bon match et surtout montrer une belle performance en équipe”

Malgré de nombreuses absences majeures, le PSG se déplace sur la pelouse du RB Leipzig avec l’objectif des trois points dans ce groupe H. Pour cette rencontre de la 3ème journée de la phase de poules de C1, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, pourra compter sur la présence de Thilo Kehrer, de retour dans le groupe depuis quelques matches. Et à la veille de la rencontre face au club allemand, le défenseur parisien s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

La forme de Di María

Kehrer : “Je le sens bien. Il est professionnel et se donne toujours à 100% à chaque match et entraînement. Pour demain je le sens pareil.”

Son poste préféré entre latéral droit et défenseur central

Kehrer : “Pour moi, ce sont les deux postes. Je ne veux pas choisir entre un des deux pour le moment. Ce sont les deux postes où je me sens bien.”

La clé du match pour la victoire

Kehrer : “Pour nous, la clé sera d’avoir une bonne structure et organisation, on va bien préparer le match pour demain. C’est important de garder la qualité d’un groupe collectivement fort et serré, et d’aider tout le monde pour gagner demain.”

Avec les nombreuses blessures, un match nul est-il en envisageable ?

Kehrer : “On veut toujours gagner, on ne vient pas ici pour dire que nous sommes contents avec un nul. Notre objectif est de gagner ce match et aussi de gagner la phase de groupes. On est ici pour gagner, c’est notre job et on veut le terminer demain.”

Son état physique

Kehrer : “Je ne me sens pas encore à 100% mais pas loin. C’est comme ça que je le décris. Il manque encore un peu dans mon sentiment d’être à 100%. Un peu plus de temps de jeu pour aller à 100%. Donc tout va bien.”

Trop de matches cette saison ?

Kehrer : “Oui, il y a beaucoup de matches. C’est pareil pout tout le monde, ce n’est pas que pour nous. Malheureusement, c’est comme ça dans le sport. On sait que c’est aussi à cause des nombreux matches mais ce n’est pas que ça. Parfois des blessures arrivent, c’est à nous de gérer en équipe, de rester ensemble et d’utiliser tous les joueurs qui sont en formes. On se concentre sur le positif, c’est ça qui est important pour nous.”

Les qualités du RB Leipzig

Kehrer : “C’est une équipe qui depuis quelques années s’est installée dans le championnat allemand. Ils jouent avec beaucoup d’énergie, un bon pressing et des joueurs de qualité. C’est pour cela qu’ils sont troisième en Bundesliga et ça depuis quelques années. Ils ont des joueurs qui travaillent beaucoup et un style qui n’est pas facile à jouer, très haut et agressif. Il faut faire attention. Dès qu’ils récupèrent le ballon, ils jouent vers l’avant.”

Un visage différent du PSG avec les blessures ?

Kehrer : “Pour nous, il y a des choses qui vont bouger dans l’équipe. Nous sommes une équipe, un collectif et un groupe fort. On a des joueurs qui ont de la qualité. On veut faire un bon match et surtout montrer une belle performance en équipe.”

Moins fort avec les absences de Mbappé et Neymar ?

Kehrer : “C’est vrai que ce sont deux joueurs qui ont énormément de qualité. On a d’autres joueurs blessés qui ont aussi de la qualité. On a aussi beaucoup de joueurs dans l’effectif qui ont de la qualité, de l’expérience et de la personnalité. On a confiance et l’objectif est de gagner demain.”