Keylor Navas perd avec le Costa Rica contre le Pays basque

Keylor Navas en a fini avec la parenthèse Fifa. Pendant cette fenêtre dédiée aux sélections, le gardien de but du PSG a joué deux matches amicaux avec le Costa Rica, le premier contre le Qatar (1-1) en Autriche, le second hier contre le Pays basque espagnol à Eibar, de l’autre côté des Pyrénées. Résultat une défaite 2-1 avec un but d’Unai Núñez d’une tête sur corner dans le temps additionnel. C’est un contre de Muniain (12e) qui avait donné l’avantage à l’Euskal Selekzioa avant une égalisation de Moya (70e). Le Costa Rica n’aura remporté aucun de ses cinq matches cette année.

Pays basque : Herrerín – Capa, Núñez, Yeray, Yuri (Aihen 55e) – Guevara (Manu García 55e), Roberto Torres (Arbilla 84e), Williams, Muniain (Oier 65e), Morcillo (Balenziaga 84e) – Villalibre (Bautista 55e)

: Herrerín – Capa, Núñez, Yeray, Yuri (Aihen 55e) – Guevara (Manu García 55e), Roberto Torres (Arbilla 84e), Williams, Muniain (Oier 65e), Morcillo (Balenziaga 84e) – Villalibre (Bautista 55e) Costa Rica : Navas – Gamboa, Duarte (Díaz, 46e), Waston, Calvo – Borges, Alfaro, Venegas, Campbell (Vega 84e), Leal (Vargas 46e) – Moya (Felicio Brown 84e)