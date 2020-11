Kimpembe et Mbappé préservés face à la Finlande en vue de disputer le match face au Portugal (RMC Sport)

Appelés avec l’Équipe de France malgré leurs blessures, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe ne devraient pas être sur le terrain lors du match amical face à la Finlande ce mercredi à 21h10 (sur M6). Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, Didier Deschamps a annoncé que 5 ou 6 joueurs étaient incertains face à la Finlande sans dévoiler les noms. “J’attends la confirmation pour cinq ou six joueurs et je ne vais pas dire lesquels. S’ils ne font pas la séance d’entraînement, ils ne seront pas disponible.”

Mais comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, les deux joueurs du PSG – Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe – “ne participeront pas à ce match face à la Finlande.” Sur son site internet, le média sportif précise que l’attaquant parisien “devrait être préservé en vue de disputer le match face au Portugal (samedi 14 novembre)”, tout comme le défenseur des Rouge et Bleu. “L’entraînement de ce mardi à 17h30 viendra confirmer les noms des joueurs absents mercredi”, conclut RMC.

Equipe de France (Kimpembe et Mbappé)