Kimpembe : “On fait une deuxième mi-temps catastrophique, inadmissible”

Après une bonne première mi-temps, le PSG a complètement raté sa deuxième en encaissant trois buts (3-2). Titulaire et capitaine ce soir, Presnel Kimpembe ne s’est pas caché à l’issue de cette défaite, indiquant que la deuxième mi-temps du PSG avait été catastrophique.

“Il n’y a pas d’explication. On fait une bonne première mi-temps où tout le monde se donne à fond malgré les fatigues et les pépins physiques. On fait une deuxième mi-temps catastrophique, inadmissible même je dirais”, a pesté Presnel Kimpembe au micro de Téléfoot. “On n’a pas le droit de faire une deuxième mi-temps comme ça avec une équipe comme la nôtre et avec le talent que l’on a. Leipzig ? Inquiétant non. On va dire que c’est le football, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant on va se projeter sur le match de mardi. Le match d’aujourd’hui est terminé même s’il se termine de la pire des manières. Il faut juste relever la tête pour espérer autre chose mardi. Faute professionnelle ? C’est sûr que c’est notre faute. C’est une deuxième mi-temps à oublier. Il faut passer vite à autre chose parce que ce n’était pas possible ce soir.“