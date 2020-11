Kimpembe : “Quand il y a des situations chaudes, il faut savoir aussi dégager”

Suspendu mardi prochain pour le PSG-Leipzig suite à son exclusion en toute fin de match en Allemagne, Presnel Kimpembe va compter sur ses partenaires pour obtenir un résultat, tout en se reposant. Car le défenseur du PSG s’installe en équipe de France et joue plus de matches désormais.

“On a joué avec la France à l’Estadio Da Luz, ça m’a rappelé des bons et des mauvais souvenirs”, a déclaré Presnel “Presko” Kimpembe au micro de Téléfoot, le magazine. “Dans cette équipe de France il y a beaucoup de concurrence, mais c’est un objectif comme je l’avais dit dans le passé d’enchaîner les matches. Et pourquoi pas être un titulaire à l’Euro. […] Dans la concentration, j’essaie de gommer les petits défauts, c’est à dire les prises de risque. Je suis défenseur avant tout. Quand il y a des situations chaudes, il faut savoir aussi dégager le ballon. C’est ce que j’essaie de faire, moins me prendre la tête. Jouer plus simplement. La saison est longue, on a beaucoup d’objectifs avec le PSG. Rien n’est fait. On a encore le temps entre guillemets de pouvoir faire les choses bien. Avec qui je préfère jouer ? Je n’ai pas de préférence, c’est le coach qui aligne son équipe et on est à disposition. On respecte ses choix. S’il met Dani(lo) dans l’axe, c’est Dani, si c’est Marqui(nhos) ce sera Marqui, s’il met Sergio Rico, ce sera Sergio, il faut pouvoir s’adapter. On verra. Avec l’équipe de France et le PSG je veux tout gagner.”