Konaté : "Avec Neymar et Mbappé, ça change beaucoup de choses"

Demain soir (21 heures, RMC Sport 1, Téléfoot), le RB Leipzig se déplace au Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules. Un match capital pour le PSG. Pour Ibrahima Konaté – défenseur du club allemand – ce sera un match spécial puisqu’il est né à Paris et que sa famille et ses amis sont supporters des Rouge & Bleu. Un fait sur lequel il est revenu en conférence de presse.

“Il y a bien sûr beaucoup de grands joueurs dans les rangs du Paris Saint-Germain, par exemple Neymar et Kylian Mbappé. Mais nous avons aussi beaucoup de bons joueurs dans nos rangs. En conséquence, demain nous devons agir comme une équipe, offrir une belle opposition aux Parisiens, assure Konaté devant la presse. C’est un match extrêmement important pour moi. Je suis né à Paris, ma famille et mes amis sont fans du Paris Saint-Germain. Même si bien sûr, elle sera pour Leipzig quand ils joueront contre nous. Dans tous les cas, ce match est très important et j’espère que nous obtiendrons un bon résultat.“

Ibrahima Konaté qui avoue que le match de demain sera plus difficile avec les retours de Neymar et Kylian Mbappé.

“Les présences de Mbappé et Neymar ? Bien sûr que cela change beaucoup de choses, pour le PSG dans un premier temps. Neymar et Mbappé sont des leaders positifs sur le terrain. Pour nous, ça va être un peu plus difficile. Maintenant, cela ne veut pas dire que l’on va changer de système de jeu. On gardera le même, ce sera onze contre onze. On verra ce que cela donnera.”