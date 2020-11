Kovac : "Ce sera un match difficile pour nous face au PSG"

Après une dizaine de jours d’attente en raison de la trêve internationale, le PSG retrouvera la compétition ce vendredi soir à 21h, lors d’un choc face à l’AS Monaco, pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1. Et à trois jours de la réception du PSG, l’entraînement monégasque, Niko Kovac, s’est exprimé sur cette rencontre face aux Rouge et Bleu, via le site officiel de l’ASM.

“Le prochain match est contre le PSG. la meilleure équipe du championnat. Il y a les meilleurs joueurs donc ce sera un match difficile pour nous. Nous allons essayer de prendre des points et pour cela, nous devrons être à 100% et jouer en équipe”, a déclaré Kovac sur sur le site officiel monégasque. “Je crois en mes joueurs, il se donnent à 100% et c’est le plus important. Quand vous le faites, vous pouvez espérer un point voire trois. Si ce n’est pas le cas, ce sera dur mais on pensera positif.”