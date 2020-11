Kovac : “C’était un match spécial. Tout a changé en seconde période”

Malmené par une bonne équipe du PSG en première mi-temps, Niko Kovac a réalisé deux changements à la mi-temps qui ont changé la physionomie de la rencontre ce qui a permis à Monaco de l’emporter sur sa pelouse (3-2). Le coach monégasque a tenu à féliciter son équipe pour sa très bonne deuxième mi-temps.

“C’était un match spécial. En première période, on n’a pas bien joué. On n’a pas été assez agressifs et on n’a pas bien défendu. Il n’y a pas eu assez d’engagement. Mais tout a changé en seconde période. C’est le Monaco que je veux voir. Je les félicite, et on méritait notre succès, assure Niko Kovac pour Téléfoot. En première période, on voulait rester compacts et jouer en contre-attaque. Mais l’équipe toute entière n’était pas bien. Et on devait jouer plus haut. Avec l’entrée de Fabregas, les joueurs ont été capables de garder le ballon et être plus entreprenants et se créer des occasions. Volland très bon ? Oui, je m’y attendais, car je connais ses qualités. Quand un joueur change de pays, il doit s’adapter, mais il a montré ce qu’il sait faire et c’est le Kevin dont on a besoin. Et quand Wissam Ben Yedder est là, on a un bon tandem. Jouer le titre ? On n’a gagné qu’un match, et il faut prendre les matches les uns après les autres. On va juste savourer pour l’instant.“